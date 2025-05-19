MLB／貝林傑「地鐵大戰」初體驗 比下賈吉、索托搶盡鋒頭

洋基隊今天在紐約「地鐵大戰」續集以8：2擊敗大都會隊，貝林傑（Cody Bellinger）不但3安猛打，而且8局下轟出滿貫砲，全場包辦6分打點，成為贏球最大功臣；「紐約郵報」指出，突然火熱起來的貝林傑，首次參加地鐵大戰搶盡鋒頭。

貝林傑2017年登上道奇隊大聯盟，前年加盟小熊隊，多次嘗過道奇對決天使、小熊對決白襪的滋味，也清楚了解道奇、巨人是世仇，今年改披洋基球衣對「紐約內戰」留下深刻印象，他說：「這很有趣，兩隊球迷都來自紐約，球場氣氛更加活躍，我真的很享受。」

洋基這次在主場3連戰奪下兩勝，貝林傑合計11次打數7支安打，攻下7分打點，昨天、今天都轟出全壘打，最近已經連續13場比賽出現安打。

紐約郵報形容，賈吉（Aaron Judge）、索托（Juan Soto）領銜主演地鐵大戰，兩人都不是最好的球員，這個頭銜屬於貝林傑，首次體驗這種對抗滋味似乎非常甜美。

索托放棄洋基跳槽大都會，這次3連戰被噓爆，今天4次打數掛零、吞下兩次三振，3場比賽合計10次打數只有1支安打、被保送4次，未攻下打點；賈吉則是12支3、被保送3次，同樣未有全壘打和打點，但本季打擊率4成01、全壘打15支、打點41分仍是美聯三冠王。

本季首次紐約「地鐵大戰」一共湧進14萬3238人觀戰，每場都超過47000人，下次輪到大都會擔任主隊，7月5、6、7日迎戰洋基。