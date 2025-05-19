3X3籃球／企業運動交流賽8月開打 體育署希望未來出現100歲選手
教育部體育署首度辦理2025企業運動3X3籃球交流賽，將從8月起在北、中、南3區舉辦6場比賽，以「職場爭鋒，超越界線！」為主題，鼓勵企業員工踴躍報名組隊參賽。
體育署主任秘書呂忠仁今天出席賽事啟動記者會，特別提到正在進行的世界壯年運動會，最高齡外國選手是105歲，國內則是104歲，笑說：「希望3X3籃球交流賽未來也能出現100歲的選手。」
籃球名將錢薇娟、徐詩涵、高錦瑋今天應邀出席，效力台灣職籃大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹隊的高錦瑋表示，3X3籃球節奏較快，身體接觸很多，裁判尺度也較寬，自己的身材沒有優勢，不會想要打3X3籃球。
體育署指出，3X3籃球賽中場將穿插籃球趣味遊戲，讓企業員工自由報名參加，北區更將邀請錢薇娟、徐詩涵、高錦瑋和企業選手進行表演賽互動，並開放簽名合影，為整體活動增添亮點。
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