快訊

鑽石公主號郵輪船長凌晨船上病逝 副手接替開進基隆港

藍營曝最新民調！賴總統明就職周年 逾半民眾憂1事、對關稅戰沒信心

輝達選址士北科 新壽解約或租賃？游淑慧質詢猛追

3X3籃球／企業運動交流賽8月開打 體育署希望未來出現100歲選手

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
體育署首度辦理2025企業運動3X3籃球交流賽，將在8月開賽。記者藍宗標／攝影
體育署首度辦理2025企業運動3X3籃球交流賽，將在8月開賽。記者藍宗標／攝影

教育部體育署首度辦理2025企業運動3X3籃球交流賽，將從8月起在北、中、南3區舉辦6場比賽，以「職場爭鋒，超越界線！」為主題，鼓勵企業員工踴躍報名組隊參賽。

體育署主任秘書呂忠仁今天出席賽事啟動記者會，特別提到正在進行的世界壯年運動會，最高齡外國選手是105歲，國內則是104歲，笑說：「希望3X3籃球交流賽未來也能出現100歲的選手。」

籃球名將錢薇娟、徐詩涵、高錦瑋今天應邀出席，效力台灣職籃大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹隊的高錦瑋表示，3X3籃球節奏較快，身體接觸很多，裁判尺度也較寬，自己的身材沒有優勢，不會想要打3X3籃球。

體育署指出，3X3籃球賽中場將穿插籃球趣味遊戲，讓企業員工自由報名參加，北區更將邀請錢薇娟、徐詩涵、高錦瑋和企業選手進行表演賽互動，並開放簽名合影，為整體活動增添亮點。

高錦瑋 體育署 籃球

延伸閱讀

籃球／U19籃球聯盟 MAMBA B笑擁U15乙組金盃 郭尚恩獲FMVP

TPBL／2024-25賽季數據獎項出爐 台啤永豐雲豹四大榮譽是最大贏家

TPBL／克羅馬飆大三元 雲豹搶下季後賽門票

TPBL／克羅馬準大三元退特攻 雲豹保晉級最後生機

相關新聞

MLB／大谷3安猛打但遭再見三振 道奇近15年首遭天使3連戰橫掃

道奇隊先發投手岡索林（Tony Gonsolin）今天開賽面對前4名打者就失3分，大谷翔平3安猛打，9局下遭再見三振，道...

MLB／與道奇日籍3星聊什麼？菊池雄星：保養品、狗狗和業配

天使隊今天以6：4擊敗道奇隊，完成15年來首見在道奇球場3連戰橫掃對手，菊池雄星先發5.2局失1分、無關勝敗，第6局因右...

MLB／教士遭布萊恩．胡封鎖 和道奇命運相同主場3連戰全敗

道奇隊在洛杉磯主場進行的「高速公路大戰」遭天使隊橫掃，教士隊命運相同，今天在聖地牙哥主場對水手隊之戰，開路先鋒塔提斯（F...

MLB／故意投手犯規送大谷上三壘 簡森賽後解釋原因

天使隊終結者簡森（Kenley Jansen）今天在9局下看到二壘上的大谷翔平，祭出「故意投手犯規」，比比三壘要大谷好好...

MLB／雙城13連勝全聯盟近兩季最猛 連33局未失分破隊史

雙城隊愈打愈猛，今天在客場對釀酒人隊之戰火力全開，全場揮出18支安打，包括首局傑佛斯（Ryan Jeffers）陽春砲、...

3X3籃球／企業運動交流賽8月開打 體育署希望未來出現100歲選手

教育部體育署首度辦理2025企業運動3X3籃球交流賽，將從8月起在北、中、南3區舉辦6場比賽，以「職場爭鋒，超越界線！」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。