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MiLB／莊陳仲敖優質先發本季第3勝 李灝宇3A單場3安

中央社／ 台北19日電
莊陳仲敖。資料照
莊陳仲敖。資料照

美國職業棒球奧克蘭運動家隊體系投手莊陳仲敖今天在小聯盟2A先發6局挨轟失1分，優質先發拿下個人本季第3勝；底特律老虎隊3A野手李灝宇維持手感單場3安、連2場出賽至少雙安。

運動家2A對戰聖地牙哥教士隊2A，派24歲莊陳仲敖先發，開賽連飆3次三振，2局上2人出局後被敲出安打，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局。

莊陳仲敖3局上被首名打者米爾斯（Joshua Mears）敲出陽春砲，1人出局後再被敲出安打，但及時回穩，投出三振、讓打者敲出中外野方向飛球出局，沒擴大失分危機。

莊陳仲敖4局上再投出3上3下，5局上2人出局後投出保送、被敲出二壘打，但穩守不失分，6局上也被敲出1支安打但沒掉分。

莊陳仲敖總計用84球投6局，被敲出5支安打，包括1發全壘打，投出8次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，球隊終場以10比1搶勝，莊陳仲敖賽後防禦率4.54。

李灝宇單場6打數敲出3安打。 路透社
李灝宇單場6打數敲出3安打。 路透社

老虎3A交手紐約洋基隊3A，李灝宇先發打3棒、守二壘，1局上敲出三壘方向安打，靠失誤上到二壘，再靠隊友安打推進、跑回球隊第1分。

李灝宇2局上吞下三振，4局上敲出中外野方向飛球出局，6局上敲出右外野方向飛球出局，8局上敲出左外野方向安打，為球隊跑回分數，9局上敲中外野方向安打。

李灝宇單場6打數敲出3安打，吞下1次三振、有2得分，連2場出賽單場至少雙安，賽後打擊率2成64，老虎終場以10比8搶勝。

莊陳仲敖 老虎

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