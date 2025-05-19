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MLB／從天使球迷變成橫掃道奇英雄 達諾德在高速公路大戰發威

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
天使隊達諾德8局轟出陽春砲，扮演贏球功臣。美聯社
天使隊達諾德8局轟出陽春砲，扮演贏球功臣。美聯社

天使隊作客道奇球場，今天在爆滿51997名觀眾前又以6：4獲勝，近15年首次在「高速公路大戰」完成3連戰橫掃道奇隊，36歲老將達諾德（Travis d'Arnaud）成為贏球最大功臣，賽後直呼：「實在太棒了。」

達諾德的老家在加州長灘，本來就是天使球迷，從小觀看道奇、天使之間的「高速公路大戰」；他在2013年從大都會隊起步，生涯前12年歷經道奇、光芒、勇士隊，2021年奪下世界大賽冠軍，今年首次披上天使球衣，終於在「高速公路大戰」以球員身分亮相。

天使今天首局從道奇先發投手岡索林（Tony Gonsolin）的手中攻下3分，達諾德3局上適時安打攻進全隊第4分；道奇7局下靠史密斯（Will Smith）3分砲追成4：4平手，達諾德8局上面對道奇中繼投手班達（Anthony Banda）轟出陽春砲，為天使打下江山。

這是達諾德本季首轟，笑說：「不知接下來生涯還有沒有辦法轟出全壘打。」

天使繼2010年「高速公路大戰」後，暌違15年再度3連戰橫掃道奇，達諾德幫助天使寫下罕見紀錄；他表示，每場比賽都充滿季後賽的氣氛，兩隊打者狀態火熱，3連戰勢均力敵、壓力很大，能夠連贏去年世界大賽冠軍3場，對球隊意義非凡，「這對我們未來的信心非常有好處，因為我們知道有能力擊敗任何對手。」

天使日本投手菊池雄星今天先發5.2局，只被揮出3支安打、失1分，投出7次三振，但被牛棚搞砸本季首勝，投球內容被喻為今年代表作之一，老經驗的達諾德蹲捕功力也受到肯定。

道奇 天使

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