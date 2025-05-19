MLB／考量國聯西區真的太難打 道奇留下金慧成、分手10年老臣泰勒
韓籍強打金慧成兩周前升上大聯盟時，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示這預期會是一段短暫的旅程，但他用表現為自己爭取到續留大聯盟。道奇今天宣布釋出效力道奇10年的34歲老將泰勒（Chris Taylor），大聯盟官網指出，如此一來，就算赫南德茲（Teoscar Hernández）明天歸隊，金慧成仍預期會留在大聯盟。
金慧成從3A開季，因艾德曼（Tommy Edman）傷情出現，終於等到升上大聯盟的機會，14場出賽，合計31打數敲出14支安打，打擊率高達4成52，也在壘間展現滿滿活力。
隨著艾德曼歸期逼近，外界開始討論金慧成的續留問題，而今天道奇做出抉擇，釋出本季打擊率只有2成的泰勒。大聯盟官網形容，這是一項贏球凌駕於情感之上的調度。
道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）表示，「我們在2021年就看過了，贏了106場比賽，還無法贏得分區冠軍，季賽的首要目標是贏下分區，我們認為這項調度會讓我們處於最有利的位置。」
羅伯茲提到，「球隊處於艱難的分區競爭，做出這項決定，部分原因是我們必須想辦法在分區出頭，部分原因是我們也必須持續養成年輕選手，我們希望在一支有資深選手帶領的球隊，也能給予年輕選手機會。」
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