快訊

三聯董座徐少東吸金22億潛逃 傳訊兒「司法不公」曝人在這國家

精算罷免／數據推估藍委3到9人過門檻 最危險是她

13萬人籲法務部加重虐童刑責！原不予採納 鄭銘謙改口：研議中

MLB／考量國聯西區真的太難打 道奇留下金慧成、分手10年老臣泰勒

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊韓籍強打金慧成（右）在大聯盟有優秀表現。美聯社
道奇隊韓籍強打金慧成（右）在大聯盟有優秀表現。美聯社

韓籍強打金慧成兩周前升上大聯盟時，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示這預期會是一段短暫的旅程，但他用表現為自己爭取到續留大聯盟。道奇今天宣布釋出效力道奇10年的34歲老將泰勒（Chris Taylor），大聯盟官網指出，如此一來，就算赫南德茲（Teoscar Hernández）明天歸隊，金慧成仍預期會留在大聯盟。

金慧成從3A開季，因艾德曼（Tommy Edman）傷情出現，終於等到升上大聯盟的機會，14場出賽，合計31打數敲出14支安打，打擊率高達4成52，也在壘間展現滿滿活力。

隨著艾德曼歸期逼近，外界開始討論金慧成的續留問題，而今天道奇做出抉擇，釋出本季打擊率只有2成的泰勒。大聯盟官網形容，這是一項贏球凌駕於情感之上的調度。

道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）表示，「我們在2021年就看過了，贏了106場比賽，還無法贏得分區冠軍，季賽的首要目標是贏下分區，我們認為這項調度會讓我們處於最有利的位置。」

羅伯茲提到，「球隊處於艱難的分區競爭，做出這項決定，部分原因是我們必須想辦法在分區出頭，部分原因是我們也必須持續養成年輕選手，我們希望在一支有資深選手帶領的球隊，也能給予年輕選手機會。」

金慧成 道奇 大聯盟

延伸閱讀

MLB／艾德曼回歸在即金慧成何去何從？道奇教頭點出對他的各種喜歡

MLB／朗希「延遲報告」相信已學到教訓 道奇教頭請他下次老實說

MLB／敬遠大谷翔平引爆6分大局 羅伯茲：後面有很多好打者

MLB／3MVP同場發威道奇5連勝 羅伯茲盛讚「難怪是超級巨星」

相關新聞

MLB／大谷3安猛打但遭再見三振 道奇近15年首遭天使3連戰橫掃

道奇隊先發投手岡索林（Tony Gonsolin）今天開賽面對前4名打者就失3分，大谷翔平3安猛打，9局下遭再見三振，道...

MLB／與道奇日籍3星聊什麼？菊池雄星：保養品、狗狗和業配

天使隊今天以6：4擊敗道奇隊，完成15年來首見在道奇球場3連戰橫掃對手，菊池雄星先發5.2局失1分、無關勝敗，第6局因右...

MLB／教士遭布萊恩．胡封鎖 和道奇命運相同主場3連戰全敗

道奇隊在洛杉磯主場進行的「高速公路大戰」遭天使隊橫掃，教士隊命運相同，今天在聖地牙哥主場對水手隊之戰，開路先鋒塔提斯（F...

MLB／故意投手犯規送大谷上三壘 簡森賽後解釋原因

天使隊終結者簡森（Kenley Jansen）今天在9局下看到二壘上的大谷翔平，祭出「故意投手犯規」，比比三壘要大谷好好...

MLB／雙城13連勝全聯盟近兩季最猛 連33局未失分破隊史

雙城隊愈打愈猛，今天在客場對釀酒人隊之戰火力全開，全場揮出18支安打，包括首局傑佛斯（Ryan Jeffers）陽春砲、...

MLB／從天使球迷變成橫掃道奇英雄 達諾德在高速公路大戰發威

天使隊作客道奇球場，今天在爆滿51997名觀眾前又以6：4獲勝，近15年首次在「高速公路大戰」完成3連戰橫掃道奇隊，36...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。