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MLB／教士遭布萊恩．胡封鎖 和道奇命運相同主場3連戰全敗
道奇隊在洛杉磯主場進行的「高速公路大戰」遭天使隊橫掃，教士隊命運相同，今天在聖地牙哥主場對水手隊之戰，開路先鋒塔提斯（Fernando Tatis Jr.）首局首打席全壘打，未能改變球隊命運，終場又以1：6落敗，3連戰也遭清盤。
水手先發投手布萊恩．胡（Bryan Woo）優質表現，用87球完成7局任務，只被揮出5支安打，唯一失分就是開賽第3球挨轟，本季戰績升至5勝1敗、防禦率2.65。
布萊恩．胡本季9場先發都投到6局以上，在大聯盟投手排名第1，水手本季只要先發投手撐滿6局的比賽，打出15勝3敗。
水手打線面對教士先發投手金恩（Michael King），前3局未能攻下分數，4局上阿羅薩雷納（Randy Arozarena）轟出陽春砲追平比數，帶動這半局3分攻勢奠定勝基，戰績升至26勝19敗仍居美聯西區之首。
教士今天在爆滿43320名觀眾前，以5分之差落敗，吞下3連敗後掉到27勝18敗，仍居國聯西區第2，只落後同樣3連敗的道奇（29勝18敗）1場勝差。
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