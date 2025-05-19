MLB／與道奇日籍3星聊什麼？菊池雄星：保養品、狗狗和業配

天使隊今天以6：4擊敗道奇隊，完成15年來首見在道奇球場3連戰橫掃對手，菊池雄星先發5.2局失1分、無關勝敗，第6局因右腳踝傷勢提前退場，賽後透露並無大礙，也還原前一天的「旅日幫」外野13分鐘聚會都聊了什麼，答案是保養品、狗狗，還有業配自家設施。

菊池今天先發5.2局共用98球，被敲3安打、失1分，有7次三振、4次保送，原有機會投完6局，一出局時面對艾德曼（Tommy Edman），菊池補位一壘與他發生擦撞，右腳踝不適退場，而原先判決安全上壘，天使挑戰後改判，道奇在該局的攻勢最終無人上壘。

大谷翔平此役5打數敲出3安打，第5局二壘有人時的安打帶有1分打點，第7局的安打則靠後續史密斯（Will Smith）三分砲跑回分數，也是這一轟讓菊池的勝投資格沒了。

菊池賽後透露傷勢並不嚴重，評價此役表現，他說：「今天的直球狀況很好，可以靠直球取得三振，找回原本的投球風格。」

與大谷對戰3打席被敲2安打，菊池說：「開會時，我們都說只是一壘安打的話還OK，只有他和賈吉（Aaron Judge）會讓我們這樣說。雖然被大谷打了一支得點圈安打，但我覺得已經很棒了，很開心可以阻止他敲全壘打。」

昨天菊池與道奇日籍三星大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希在外野開聊，媒體也詢問他們的談話內容，菊池表示，「其實沒講太多，因為我們現在也差不多30歲了，所以有聊一些抗老的方式，什麼化妝水比較好之類的，我也有說有機會的話可以一起遛狗。」他笑說：「還有，我有很努力推廣我的設施。」他在去年於岩手縣開設複合型野球施設「King of the Hill」。