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MLB／大谷3安猛打但遭再見三振 道奇近15年首遭天使3連戰橫掃

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平3安猛打，但9局下遭再見三振，道奇在近15年「高速公路大戰」首次3連戰遭清盤。 路透社
大谷翔平3安猛打，但9局下遭再見三振，道奇在近15年「高速公路大戰」首次3連戰遭清盤。 路透社

道奇隊先發投手岡索林（Tony Gonsolin）今天開賽面對前4名打者就失3分，大谷翔平3安猛打，9局下遭再見三振，道奇在3連戰最後一戰又以4：6不敵天使隊，近15年「高速公路大戰」首次3連戰遭清盤。

天使開路先鋒奈托（Zach Neto）首局首打席全壘打，1出局後孟卡達（Yoan Moncada）獲保送，瓦德（Taylor Ward）轟出兩分砲，取得3：0領先。

天使3局上攻下第4分，大谷面對天使先發投手菊池雄星，1局下揮出中外野飛球出局，3局下揮出安打，5局下再揮安打，攻下全隊第1分。

菊池投5.2局只被揮出3支安打，出現4次保送，飆出7次三振，唯一失分正因大谷，退場時4：1領先；但天使牛棚出狀況，7局下失3分遭追平比數，安德森（Shaun Anderson）被史密斯（Will Smith）轟出3分砲，菊池本季首勝仍未開張。

達德諾（Travis d'Arnaud）8局上轟出陽春砲，幫助天使再度超前比數，9局上追加第6分，大谷9局下面對安德森，被84英里變速球再見三振，道奇終場兩分之差落敗。

菊池6局下跑向一壘補位，雖造成艾德曼（Tommy Edman）出局，但發生碰撞摔倒，踩壘動作也造成右腳踝扭傷退場，本季出賽10場，戰績0勝4敗、防禦率3.50。

道奇上次在「高速公路大戰」3連戰遭天使橫掃是在2010年6月12日到14日，當時也是在道奇球場，同年對戰6場只贏1場。

道奇 天使

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