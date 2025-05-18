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MLB／故意投手犯規送大谷上三壘 簡森賽後解釋原因

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
簡森(左)。 美聯社
簡森(左)。 美聯社

天使隊終結者簡森（Kenley Jansen）今天在9局下看到二壘上的大谷翔平，祭出「故意投手犯規」，比比三壘要大谷好好待在那，最後收下救援成功，幫助天使以11：9擊敗道奇隊。

大谷翔平今天全場6支0，成為道奇先發打線唯一沒敲出安的人，9局下敲出滾地球造成跑者出局、自己站上一壘，隨後趁守備沒有關注而跑上二壘。

想專注對付貝茲（Mookie Betts）的簡森這時乾脆自己退出投手板，自製投手犯規，朝大谷用手比了一下三壘方向，奉送他上三壘，隨後成功讓貝茲敲出飛球出局，1.1局無失分表現拿下救援成功。

簡森賽後解釋自己對大谷翔平故意投手犯規的理由，「貝茲在打擊、大谷在二壘，所以我認為最好讓他上去三壘，這樣歐霍普（Logan O'Hoppe，捕手）蹲的位置就不會洩漏進壘點。」

大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

有趣的是，簡森不是第一次用這招，2019年6月16日還效力道奇時，他也曾在對小熊隊時故意投手犯規，當時也是為了避免跟捕手的暗號溝通洩露，乾脆讓跑者上三壘，最終也收下救援成功。

今年加入天使擔任終結者的簡森成為第一位在天使對道奇、道奇對天使都曾拿下救援成功的投手，過去在同城大戰中為兩隊都拿下救援成功的投手，僅有效力過小熊、白襪隊的霍利（Bob Howry）。

天使 貝茲 道奇

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