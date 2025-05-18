MLB／克蕭暌違260天回歸戰 4局失5分退場、最速146公里

道奇隊投手克蕭（Clayton Kershaw）今天迎來本季初登板，雖然一口氣投到了83球，但過程跌跌撞撞，先發4局被敲5支安打包含1轟，丟掉5分，退場時道奇以4：5落後給天使隊。

重返暌違260天的大聯盟投手丘，克蕭面對第一名打者奈托（Zach Neto）時，以6球投出三振，道奇主場立刻爆出如雷掌聲，歡迎這位神獸級投手的回歸。

只不過克蕭接著是1安打、2次四壞保送自製滿壘，被歐霍普（Logan O'Hoppe）敲出1支安打丟掉2分，2出局後又被盧戈（Matthew Lugo）敲出二壘打丟掉第3分，三振掉阿戴爾（Jo Adell）後才結束第1局，用了38球。

Clayton Kershaw strikes out the first batter he faces in his return to the mound! 👏#RivalryWeekend pic.twitter.com/ds3hImx6yv — MLB (@MLB) 2025年5月18日

克蕭在2局上投出三上三下，不過3局上被瓦德（Taylor Ward）敲出陽春砲，4局上則是因為保送、二壘打在1出局後被攻占二、三壘，奈托敲出靠近右外野全壘打牆的深遠飛球，被帕赫斯美技接殺，但也形成高飛犧牲打，再失1分。

打線的支援不少，1局下大谷翔平遭到三振後，貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）連續敲安，帕赫斯（Andy Pages）一支三分砲一度追平比數；4局下赫南德茲（Enrique Hernandez）的陽春砲也拉回到1分差。

克蕭最終投完4局退場，雖然被敲5支安打，但也有3次四壞保送堆積壘包，造成丟掉5分局面，全場2次三振都出現在第1局，今年首戰後防禦率為11.25，最快球速90.9哩（約146.3公里）。

去年賽季克蕭因為肩膀手術的復健，直到7月下旬才回歸，不料先發7場後又因左腳趾的傷痛離開名單，季後賽只能在場邊看著道奇封王，去年11月動刀修復左膝半月板撕裂、左腳大拇趾的蹠板破裂。