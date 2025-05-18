MLB／雙城13連勝全聯盟近兩季最猛 連33局未失分破隊史
雙城隊愈打愈猛，今天在客場對釀酒人隊之戰火力全開，全場揮出18支安打，包括首局傑佛斯（Ryan Jeffers）陽春砲、5局上柯迪．克萊門斯（Kody Clemens）陽春砲，終場以7：0獲勝，拚出13連勝。
光芒隊前年開季連贏4個系列賽，締造13連勝，雙城成為大聯盟近兩季最多連勝球隊，也是隊史第2好紀錄。
傑佛斯1局上面對釀酒人先發投手邁爾斯（Tobias Myers），轟出中左外野方向420英尺全壘打，本季第3轟成為致勝一擊，全場5打數4安打，攻下1分打點、跑回兩分，成為贏球功臣。
雙城開賽連續6局得分，7屆塞揚獎得主羅傑．克萊門斯（Roger Clemens）的兒子柯迪同樣本季第3轟出爐，羅培茲（Pablo Lopez）先發6局只被揮出兩支安打，和牛棚3人聯手完封釀酒人，本季第4勝到手。
雙城前天4：0勝金鶯隊、昨天3：0勝釀酒人，今天連續第3場完封，加上15日對金鶯後6局未失分，投手群已經連續33局讓對手掛零，寫下隊史新高。
值得一提的是，雙城5月3日不敵紅襪隊、吞下4連敗，當時戰績只有13勝20敗，接下來13戰全勝，提升至26勝20敗，躍居美聯中區排名第2，落後老虎隊4場勝差。
雙城去年曾經12連勝，今年衝上13連勝，離隊史在1991年締造的15連勝只差2勝，當年雙城奪下隊史第3座、也是最近一座世界大賽冠軍；另外，雙城也是大聯盟從2018年至今，唯一連續兩季完成12連勝的球隊。
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