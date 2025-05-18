MLB／賈吉5支0仍居美聯三冠王 大都會「地鐵大戰」扳回一城

「法官」賈吉（Aaron Judge）全場5次打數掛零，吞下3次三振，包括9局下再見三振，大都會隊在紐約「地鐵大戰」第2戰扳回一城，以3：2獲勝。

洋基昨天首戰6：2獲勝，今天只靠3局下勒梅修（DJ LeMahieu）、6局下貝林傑（Cody Bellinger）分別轟出陽春砲攻下兩分，兩隊打完8局2：2平手，大都會9局上靠林多（Francisco Lindor）高飛犧牲打超前比數，終場以1分之差險勝。

賈吉此役沒有表現，中斷連續7場比賽安打紀錄，9局下2出局面對大都會終結者迪亞茲（Edwin Diaz），對決7球吞下全隊第7K、也是最後1K，本季打擊率從4成14降到4成02，仍是大聯盟唯一4成打者。

賈吉最近6戰只有1支全壘打、攻下4分打點，目前15轟、41分打點仍在美聯排名第1，穩居三冠王。

大都會重砲索托（Juan Soto）重返洋基球場，連續兩戰被爆滿球迷狂噓，今天4打數1安打，被三振、保送各1次，這兩天未出現全壘打。