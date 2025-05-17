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MLB／大谷戰老東家吞敗 16轟獨占全壘打王

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平面對前東家在第8局敲出陽春砲。(美聯社)
大谷翔平面對前東家在第8局敲出陽春砲。(美聯社)

道奇隊日籍球星大谷翔平進入5月後狀況火燙，昨天面對天使隊敲出陽春砲，本季累積16轟，躍居美國職棒大聯盟全壘打榜單獨領先位置，但無力幫助道奇扭轉劣勢，終場以2：6吞敗。

道奇在主場迎戰天使，上演「公路大戰」，大谷昨天3打數敲出2安打，另靠1次保送上壘，首局敲安開路，但道奇該局攻勢因弗里曼雙殺打戛然而止，第3局金慧成敲安、大谷保送攻占得點圈，同樣無功而返。

8局下大谷手中敲出陽春砲，一出手就是確信步，擊球初速114.9哩、飛行距離433呎，飛越中外野牆外，這一轟幫助道奇追近到2：4，道奇投手9局上再度失血，無力回天。

大谷5月手感火燙，已敲出單月第9轟、連3場開轟，他也以本季第16轟單獨登上全壘打榜領先。

韓籍好手金慧成持續火燙，昨天再貢獻雙安，跨場連9打席上壘，目前打擊率高達4成52，隨著艾德曼預計在明天離開傷兵名單，外界也好奇金慧成的下一步。

羅伯茲指出，艾德曼、赫南德茲下周剛從傷兵名單回歸，一開始可能無法負擔全場，「所以我認為其他選手還是會有一些機會。」

大谷翔平 天使 道奇

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