MLB／佛羅雷斯敲3轟掃進8分助巨人奪勝 並列MLB打點王
美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人今天於主場迎戰運動家，陣中打者佛羅雷斯（Wilmer Flores）單場扛出3支全壘打，總共掃進8分打點，幫助巨人以9比1大勝。
佛羅雷斯先在3局下扛出滿貫砲，再於6局下擊出3分全壘打，之後又在8局下敲出陽春砲，3轟全都是左中外野位置。
佛羅雷斯掃進8打點後，個人本季累計41分打點，目前與紐約洋基重砲賈吉（Aaron Judge）並列大聯盟打點王。
除了佛羅雷斯提供強大火力，巨人投手韋柏（Logan Webb）先發8局被敲5支安打失1分，並送出4次三振、2次保送，投球表現優異，讓他順利拿下個人本季第5場勝投。
反觀運動家投手西爾斯（JP Sears）先發4局被敲6安掉4分，加上隊友打擊火力不振整場只拿下1分，他最終吞下個人本季第3場敗投。
巨人贏球後，本季例行賽戰績提升至26勝19敗，暫居國家聯盟西區第3名，運動家戰績則來到22勝23敗，位居美國聯盟西區第4名。
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