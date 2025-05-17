快訊

周末雨神狂轟！17縣市大雨特報 7地大雷雨警報

114會考國文／考題是「模擬考等級」！考生認有難度：碰上文言文題目就累了

偷吃遭求償700萬…科技男開撕 控制狂妻是國中師奪童貞「活在恐懼中」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／重返洋基球場被噓爛用脫帽回應！索托：隊友們很喜歡

聯合新聞網／ 綜合報導
索托。 美聯社
索托。 美聯社

洋基大都會隊今天展開「地鐵大戰」，這是索托（Juan Soto）離開洋基轉戰大都會後，首次回洋基主場，儘管現場充滿球迷噓聲，但索托面帶笑容並脫帽回應，洋基終場以6：2拿下勝利。

索托去年被教士隊交易至洋基，儘管隨洋基殺入世界大賽才輸給道奇隊，但索托休賽季仍選擇簽下大都會開出的天價合約。

今天洋基球場湧入本季新高的4萬7700名觀眾，索托上場打擊時，現場充滿噓聲，他面帶笑容走進打擊區，還脫帽向洋基球迷致意。索托賽後解釋，「我們休息室開玩笑說我該這樣做，於是我就做了，隊友們很喜歡這樣。」

索托1局下跑向右外野守備時，右外野球迷集體背對他，似乎象徵索托選擇背棄洋基，轉投大都會。對此索托表示，「我沒注意到他們轉身，我只聽到噓聲，沒有眼神交流。」

洋基8局打完6：1領先，大都會林多（Francisco Lindor）在9上2出局時，敲出帶有1分打點的長打，大都會落後4分攻占二、三壘，輪到索托上場打擊，洋基推派終結者威佛（Luke Weaver）關門，他讓索托擊出飛球，結束比賽。

對於洋基球迷今天的「歡迎」，索托認為，「你必須去接受這一切，不管他們給你什麼，那就是它的樣子，必須保持專業，像男人一樣面對，我只是去享受這一刻。」

大都會 洋基 索托

相關新聞

MLB／道奇不敵天使 大谷陽春砲狙擊前東家第16轟獨占全壘打王

道奇、天使隊展開「公路大戰」，大谷翔平面對前東家在第8局敲出陽春砲，本季第16轟躍居大聯盟全壘打榜單獨領先位置，但無力幫...

MLB／重返洋基球場被噓爛用脫帽回應！索托：隊友們很喜歡

洋基與大都會隊今天展開「地鐵大戰」，這是索托（Juan Soto）離開洋基轉戰大都會後，首次回洋基主場，儘管現場充滿球迷噓聲，但索托面帶笑容並脫帽回應，洋基終場以6：2拿下勝利。 索托去年被教士

MLB／天使終結者簡森求別打太用力 大谷翔平：才不要

道奇隊今天在主場展開與天使隊的3連戰，大谷翔平賽前熱絡與多位前隊友打招呼，與今年加入天使擔任終結者的簡森（Kenley ...

MLB／大谷還沒湊到 小熊快腿PCA12轟13盜36分打點寫33年首見數據

小熊隊今天以13：3打爆白襪隊，擔任第一棒的快腿外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）單場4安、6分打...

MLB／艾德曼回歸在即金慧成何去何從？道奇教頭點出對他的各種喜歡

道奇隊艾德曼（Tommy Edman）預計在下周一傷癒回到大聯盟，牽動韓籍好手金慧成的位置，外界關心他能否續留大聯盟，道...

MLB／朗希「延遲報告」相信已學到教訓 道奇教頭請他下次老實說

佐佐木朗希因右肩夾擠進入傷兵名單，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天還原與他的溝通過程，坦言朗希有可以做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。