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MLB／重返洋基球場被噓爛用脫帽回應！索托：隊友們很喜歡
洋基與大都會隊今天展開「地鐵大戰」，這是索托（Juan Soto）離開洋基轉戰大都會後，首次回洋基主場，儘管現場充滿球迷噓聲，但索托面帶笑容並脫帽回應，洋基終場以6：2拿下勝利。
索托去年被教士隊交易至洋基，儘管隨洋基殺入世界大賽才輸給道奇隊，但索托休賽季仍選擇簽下大都會開出的天價合約。
今天洋基球場湧入本季新高的4萬7700名觀眾，索托上場打擊時，現場充滿噓聲，他面帶笑容走進打擊區，還脫帽向洋基球迷致意。索托賽後解釋，「我們休息室開玩笑說我該這樣做，於是我就做了，隊友們很喜歡這樣。」
索托1局下跑向右外野守備時，右外野球迷集體背對他，似乎象徵索托選擇背棄洋基，轉投大都會。對此索托表示，「我沒注意到他們轉身，我只聽到噓聲，沒有眼神交流。」
洋基8局打完6：1領先，大都會林多（Francisco Lindor）在9上2出局時，敲出帶有1分打點的長打，大都會落後4分攻占二、三壘，輪到索托上場打擊，洋基推派終結者威佛（Luke Weaver）關門，他讓索托擊出飛球，結束比賽。
對於洋基球迷今天的「歡迎」，索托認為，「你必須去接受這一切，不管他們給你什麼，那就是它的樣子，必須保持專業，像男人一樣面對，我只是去享受這一刻。」
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