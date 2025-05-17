MLB／道奇不敵天使 大谷陽春砲狙擊前東家第16轟獨占全壘打王

道奇、天使隊展開「公路大戰」，大谷翔平面對前東家在第8局敲出陽春砲，本季第16轟躍居大聯盟全壘打榜單獨領先位置，但無力幫助道奇扭轉劣勢，終場以2：6吞敗。

大谷今天3打數敲出2安打，另靠1次保送上壘，首局敲安開路，但道奇該局攻勢因弗里曼（Freddie Freeman）雙殺打嘎然而止，第3局金慧成敲安、大谷保送攻占得點圈，同樣無功而返。

道奇一路落後，4局下靠孟西（Max Muncy）二壘打終於有分數進帳，8局下大谷從澤費爾賈恩（Ryan Zeferjahn）手中敲出陽春砲，一出手就是確信步，擊球初速114.9哩、飛行距離433呎，飛越中外野牆外。

這一轟幫助道奇追近到2：4，但道奇投手9局上再度失血，比賽無力回天。

大谷5月手感火燙，已敲出單月第9轟、連3場開轟，他也以本季第16轟單獨登上全壘打榜領先，超越洋基隊賈吉（Aaron Judge）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）。