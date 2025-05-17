MLB／天使終結者簡森求別打太用力 大谷翔平：才不要

道奇隊今天在主場展開與天使隊的3連戰，大谷翔平賽前熱絡與多位前隊友打招呼，與今年加入天使擔任終結者的簡森（Kenley Jansen）雖不曾同隊，但因明星賽結緣，簡森直接向他請求「別打全壘打喔！」而大谷連說了3次「No」。

簡森生涯累積454次救援成功，以效力道奇12季期間收下350次救援成功是最輝煌時期，後來輾轉勇士、紅襪隊，在今年加入天使陣營；大谷則是效力天使6季，去年轉戰道奇展開新篇章，對兩人來說今天都是與前東家的遭逢。

大谷賽前遊走外野、板凳席，與不少天使選手打招呼，來到打擊籠後方時，與簡森握手、擁抱、寒暄幾句，現任道奇播報員、具備旅日資歷的克魯茲（Luis Cruz）也加入對話。

日本媒體隨後向克魯茲打探兩人的對話，克魯茲透露，簡森相當直接詢問大谷：「放輕鬆，別打全壘打喔！」大谷則是回應：「No、No、No，會和原本一樣用力揮喔！」