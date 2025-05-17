快訊

搭北捷坐過站！她曝「1隱藏服務」免扣錢 眾人驚呼：長知識

日本國民女神石原聰美生了！親吐成2寶媽心境 公司曝未來規劃

差點變翻版梨泰院？頑童高雄港酒吧開唱…萬人擠爆「還傳有人被擠落水」

MLB／大谷還沒湊到 小熊快腿PCA12轟13盜36分打點寫33年首見數據

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
小熊隊阿姆斯壯。 美聯社
小熊隊阿姆斯壯。 美聯社

小熊隊今天以13：3打爆白襪隊，擔任第一棒的快腿外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）單場4安、6分打點，湊到一項連大谷翔平都還沒辦到的數據，開季前45場累積12轟13盜36分打點，成為史上第5人，更是大聯盟近33年來首見。

阿姆斯壯今天先在第三局轟出三分砲，第四局敲安，第六局三壘有人時的安打再帶有1分打點，第七局於二、三壘有人時再度建功，安打追加兩分入袋。

此役打點大豐收後，阿姆斯壯本季累積12轟13盜36分打點，開季前45場就能累積這套數據，僅是史上第五人，前四人依序是1922年威廉斯（Ken Williams）、1967年布洛克（Lou Brock）、1987年戴維斯（Eric Davis）以及1992年邦茲（Barry Bonds）。

大谷翔平去年締造54轟59盜130分打點賽季，在打完前45場時，他的數據為13轟11盜32分打點。至於今年，今天將是他本季第43場出賽，目前累積15轟10盜28分打點。

大谷翔平 小熊

延伸閱讀

MLB／一到搖頭娃娃日就開轟 大谷翔平笑：只是巧合

MLB／大谷翔平雙響砲追上全壘打王 道奇為他辦搖頭娃娃日已3度開轟

MLB／日韓聯手！大谷翔平、金慧成開轟 山本由伸優質先發奪勝

MLB／大谷翔平首局首打席敲本季第13轟 山本由伸笑臉相迎

相關新聞

MLB／朗希「延遲報告」相信已學到教訓 道奇教頭請他下次老實說

佐佐木朗希因右肩夾擠進入傷兵名單，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天還原與他的溝通過程，坦言朗希有可以做...

MLB／艾德曼回歸在即金慧成何去何從？道奇教頭點出對他的各種喜歡

道奇隊艾德曼（Tommy Edman）預計在下周一傷癒回到大聯盟，牽動韓籍好手金慧成的位置，外界關心他能否續留大聯盟，道...

MLB／大谷還沒湊到 小熊快腿PCA12轟13盜36分打點寫33年首見數據

小熊隊今天以13：3打爆白襪隊，擔任第一棒的快腿外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）單場4安、6分打...

MLB／運動家捕手K掉大谷留紀念球 每投1球都像在逃命：真的很可怕

運動家隊今天遭到道奇隊全面擊潰，8局下推出捕手登板，培瑞達（Jhonny Pereda）面對大谷翔平投出三振，留下這顆珍...

MLB／一到搖頭娃娃日就開轟 大谷翔平笑：只是巧合

道奇隊今天敲出5轟，以19：2大勝運動家隊，大谷翔平炸裂雙響砲、大豐收6分打點，又一次在自己的搖頭娃娃日開轟，賽後笑稱：...

MLB／道奇大勝！大谷雙響砲卻遭野手三振 金慧成3安5度上壘

道奇隊今天用5轟煙火秀款待運動家隊，日籍球星大谷翔平本季首次單場雙響砲領銜，韓籍好手金慧成3安打、5度上壘，道奇終場以1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。