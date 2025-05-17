MLB／大谷還沒湊到 小熊快腿PCA12轟13盜36分打點寫33年首見數據
小熊隊今天以13：3打爆白襪隊，擔任第一棒的快腿外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）單場4安、6分打點，湊到一項連大谷翔平都還沒辦到的數據，開季前45場累積12轟13盜36分打點，成為史上第5人，更是大聯盟近33年來首見。
阿姆斯壯今天先在第三局轟出三分砲，第四局敲安，第六局三壘有人時的安打再帶有1分打點，第七局於二、三壘有人時再度建功，安打追加兩分入袋。
此役打點大豐收後，阿姆斯壯本季累積12轟13盜36分打點，開季前45場就能累積這套數據，僅是史上第五人，前四人依序是1922年威廉斯（Ken Williams）、1967年布洛克（Lou Brock）、1987年戴維斯（Eric Davis）以及1992年邦茲（Barry Bonds）。
大谷翔平去年締造54轟59盜130分打點賽季，在打完前45場時，他的數據為13轟11盜32分打點。至於今年，今天將是他本季第43場出賽，目前累積15轟10盜28分打點。
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