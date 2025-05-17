MLB／艾德曼回歸在即金慧成何去何從？道奇教頭點出對他的各種喜歡

道奇隊艾德曼（Tommy Edman）預計在下周一傷癒回到大聯盟，牽動韓籍好手金慧成的位置，外界關心他能否續留大聯盟，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）回應，如果他能繼續做好現在在做的事，球隊目前仍需要他。

金慧成今年從3A開季，5月初因艾德曼進入傷兵名單而獲得晉升機會，從板凳出發，逐漸大放異彩，前一場貢獻3安打、跑回4分、2分打點後，目前打擊率高達4成29。

羅伯茲今天賽前報告兩位傷兵回歸日程，艾德曼預計在下周一離開傷兵名單，赫南德茲（Teoscar Hernández）會在周日去打復健賽，預計在下周二回歸。

媒體詢問金慧成留在大聯盟的機會，羅伯茲回應：「我認為他非常適合這支球隊，我喜歡充滿活力的選手，也喜歡他的守備、他的功能性，我認為他的擊球品質也很出色，他只需要繼續做他現在在做的事。」

羅伯茲指出，兩位選手屆時剛從傷兵名單回歸，一開始可能無法負擔全場，「所以我認為其他選手還是會有一些機會。」