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MLB／朗希「延遲報告」相信已學到教訓 道奇教頭請他下次老實說

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

佐佐木朗希因右肩夾擠進入傷兵名單，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天還原與他的溝通過程，坦言朗希有可以做得更好的地方，「溝通是雙方面的，如果他不說，那我們就不會知道，我認為這對朗希來說是一次很好的學習機會。」

佐佐木朗希傳出傷情後，進一步透露右肩不適的狀況已經持續數周，媒體關心為何並未馬上停止投球、開始治療，羅伯茲今天在賽前聯訪時點出他的「延遲報告」。

羅伯茲表示，朗希在4日面對勇士奪得首勝的比賽後，就感到右肩疼痛，但並未向球隊回報。他對此為子弟兵緩頰，「他很好勝，想成為球隊的一份子，他知道投手正遇到傷兵困境，所以他覺得自己必須忍痛、繼續投球，除此之外沒有其他能做的，直到表現下滑，狀況開始變得不穩定，球速也往下掉，他才向我們報告了此一狀況。」

羅伯茲表示，這不僅僅是會發生在朗希一人身上的問題，「很多時候，選手並不會老實告訴我們他們的身體感受。」他說相信朗希已經從這次經驗學到一課，「如果他可以和我們老實說，會有更多選項，我相信他已經明白這件事。」

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