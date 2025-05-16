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MLB／運動家捕手K掉大谷留紀念球 每投1球都像在逃命：真的很可怕

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
培瑞達。 美聯社
培瑞達。 美聯社

運動家隊今天遭到道奇隊全面擊潰，8局下推出捕手登板，培瑞達（Jhonny Pereda）面對大谷翔平投出三振，留下這顆珍貴的紀念球。運動家教頭柯特塞（Mark Kotsay）表示，「我知道這會是他餘生都會記得的回憶，這是肯定的。」

隨著比分已經失控，培瑞達在8局下接手投球，投1局被敲4安打、失3分，但也留下一輩子難忘的回憶，面對大谷以89.4哩（約143.9公里）的偏高直球讓他擦棒被捕遭到三振。

接到回傳球後，鏡頭捕捉到培瑞達臉上的笑意掩不住，隨後將這球丟回運動家陣營，留下面對大谷飆K的紀念球。這顆球賽後已經裝盒、寫上日期及「Ohtani Strikeout」的字樣，培瑞達喜孜孜拿著球受訪。

他表示，大谷是自己唯一想要面對的打者，慶幸的是他並未把球打回投手正面，「如果他那樣做，我會死翹翹。」畫面可見他在每次投球出手後，都像逃命似地快速後退，「真的很可怕，我每投完一球，都會趕快後退，祈禱他會被三振。」

此役已是培瑞達本季第3度登板，合計投3局被敲9安打、失7分，而他在這3場比賽各有1次三振。

大谷翔平 運動家

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