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MLB／一到搖頭娃娃日就開轟 大谷翔平笑：只是巧合

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MLB／一到搖頭娃娃日就開轟 大谷翔平笑：只是巧合

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平又一次在自己的搖頭娃娃日開轟。 美聯社
大谷翔平又一次在自己的搖頭娃娃日開轟。 美聯社

道奇隊今天敲出5轟，以19：2大勝運動家隊，大谷翔平炸裂雙響砲、大豐收6分打點，又一次在自己的搖頭娃娃日開轟，賽後笑稱：「我覺得這只是巧合。」

道奇球場今年賽程安排有兩次大谷翔平紀念2024年「50-50」偉業的紀念搖頭娃娃發放，今天為滑壘姿、印有59字樣，此役他先在第三局敲三分砲，第四局再敲兩分砲，讓進場球迷有得拿也有得看。

大谷表示，今天比賽從頭到尾的進攻都很順暢，第3局的全壘打出現前，比賽局勢還不是很明朗，很開心那一轟可以讓球隊處於絕對優勢的位置。至於第15轟，大谷表示，「那球彈道比較低，打出去有很好的延伸，我認為是一次很棒的揮擊。」

加上去年8月28日、今年4月2日（皆為美國時間），大谷來到道奇後，已經3度在自己的搖頭娃娃日開轟，他對此笑答：「我覺得只是巧合，對球員來說，當然很開心可以在那麼多球迷面前贏球，但不管是不是搖頭娃娃日，我都會盡我的全力希望贏下比賽。」根據道奇公布的日程，今年在8月27日、9月10日，都還有大谷的搖頭娃娃要發送。

大谷翔平 運動家 道奇

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