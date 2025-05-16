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MLB／道奇大勝！大谷雙響砲卻遭野手三振 金慧成3安5度上壘

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇隊今天用5轟煙火秀款待運動家隊，日籍球星大谷翔平本季首次單場雙響砲領銜，韓籍好手金慧成3安打、5度上壘，道奇終場以19：2大勝，打到運動家8局下推出捕手培瑞達（Jhonny Pereda）登板，結果大谷遭到野手三振。

道奇此役推出牛棚車輪戰，打線超幫忙，大谷5打數敲出2安打、狂掃6分打點，第2局以高飛犧牲打先送回1分，第3局炸裂三分砲，第4局敲兩分砲，而他累積15轟也追上洋基隊賈吉（Aaron Judge）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber），並列大聯盟全壘打榜領先。

道奇前4局都有分數進帳，首局弗里曼（Freddie Freeman）得點圈安打開張分數，孟西（Max Muncy）敲出兩分砲，第二局大谷翔平先以高飛犧牲打建功，後續貝茲（Mookie Betts）、弗里曼、孟西連3棒安打，再攻下2分，道奇擴大為6：2領先。

毀滅性攻勢出現在第三局，金慧成在一、二壘有人敲安帶有1分打點，大谷補上三分砲，這發全壘打讓道奇的得分達到雙位數，貝茲、孟西續靠保送上壘，帕赫斯（Andy Pages）再掃出一發三分砲，單局灌進7分。

道奇取得13：2大幅領先後，4局上就進行輪替，將貝茲、弗里曼、帕赫斯都換下場，繼續上班的大谷翔平，在第4局再度開轟，送回保送上壘的金慧成；第6局輪到奧特曼（James Outman）炸裂陽春砲。

隨著雙方差距擴大，運動家8局下推出野手登板消化局數，金慧成在一、二壘有人的打席敲出場地二壘安打，再追加1分打點，但該局最大亮點為培瑞達面對大谷，以89.4哩（約143.9公里）的偏高直球讓他擦棒被捕遭到三振，運動家陣營還為他收下這顆三振紀念球。

金慧成單場3安、5度上壘、1次盜壘成功，貢獻2分打點、跑回4分，賽後打擊率4成29，持續用成績為自己爭取留在大聯盟的本錢；道奇此役另一焦點是自家農場排名第一、大聯盟排名第15的新秀魯辛（Dalton Rushing），演出大聯盟處女秀，擔任先發捕手、第七棒，敲出雙安。

大谷翔平 道奇 金慧成

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