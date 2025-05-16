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MiLB／李灝宇差全壘打無緣完全打擊 4安3打點手感佳

中央社／ 台北16日電
李灝宇。 路透
李灝宇。 路透

美職底特律老虎隊3A野手李灝宇維持火燙手感，今天單場4安，只差全壘打就可寫下難得完全打擊紀錄，另貢獻3分打點，連3場出賽單場至少雙安，球隊終場以20比7擊敗紐約洋基3A。

台灣22歲旅美好手李灝宇近期出賽狀態超夯，昨天敲出本季第3轟，今天繼續在小聯盟3A出賽擔任老虎隊先發3棒、指定打擊，維持好手感。

李灝宇1局上選到四壞保送上壘，2局上敲出個人本季第5支二壘打，擊球初速達108.7英里（約175公里），3局上球隊8比2領先、壘上有人時，李灝宇敲出左外野方向三壘打、帶有1分打點。

5局上滿壘打擊機會，李灝宇敲出中外野方向安打、一棒再添2分，助球隊再將領先差距拉開，7局上他吞下三振，9局上敲出個人單場第4支安打，還造成對手守備失誤，老虎隊再添分數，9局上第2次打擊機會敲出右外野方向飛球出局。

李灝宇今天單場6打數敲出4支安打，吞下1次三振、選到1次四壞保送，貢獻3分打點、跑回4分，可惜沒能開轟，無緣寫下難得完全打擊紀錄，賽後打擊率2成57。

老虎隊今天打線爆發，團隊敲出19支安打，包括3發全壘打，以大比分差拿下比賽勝利。

李灝宇 老虎

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