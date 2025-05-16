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MLB／大谷翔平雙響砲追上全壘打王 道奇為他辦搖頭娃娃日已3度開轟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平轟出雙響砲。 路透社
大谷翔平轟出雙響砲。 路透社

道奇隊今天在主場迎戰運動家隊，日籍球星大谷翔平在第3局炸裂三分砲、第4局敲兩分砲，追上全壘打榜領先位置。神奇的是，道奇從去年至今舉辦4次大谷搖頭娃娃日，大谷3次開轟。

道奇此役火力兇猛，首局弗里曼（Freddie Freeman）得點圈安打開張分數後，孟西（Max Muncy）敲出兩分砲，第二局大谷翔平先以高飛犧牲打建功，後續貝茲（Mookie Betts）、弗里曼、孟西連3棒安打，再攻下2分，道奇擴大為6：2領先。

毀滅性攻勢出現在第三局，金慧成在一、二壘有人敲安帶有1分打點，大谷補上三分砲，這發全壘打讓道奇的得分達到10分，貝茲、孟西再靠保送上壘，帕赫斯（Andy Pages）再掃出一發三分砲，單局灌進7分。

道奇取得13：2領先，4局上就進行輪替，將貝茲、弗里曼、帕赫斯都換下場，繼續上班的大谷翔平，在第4局再度開轟，送回保送上壘的金慧成。

大谷本季第14轟、15轟出爐，追上全壘打榜並列領先的洋基隊賈吉（Aaron Judge）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）。此外，今天的進場球迷可領到大谷翔平「50-50」紀念搖頭娃娃中的59盜版本，而他加上去年美國時間8月28日、今年4月2日，已經3度在自己的搖頭娃娃日開轟。

根據道奇公布的日程，今年在8月27日、9月10日（皆為美國時間），還有大谷的搖頭娃娃要發送。

大谷翔平「50-50」紀念搖頭娃娃中的59盜版本。 美聯社
大谷翔平「50-50」紀念搖頭娃娃中的59盜版本。 美聯社

大谷翔平 貝茲 道奇

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