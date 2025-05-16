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MLB／克蕭迎接久違登板充滿感激 還想不到3000K

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
克蕭。 美聯社
克蕭。 美聯社

克蕭（Clayton Kershaw）將在美國時間17日迎接本季初登板，也是生涯第18個賽季、近9個月來的第一場大聯盟出賽，他的心中充滿感激，「當你長時間沒辦法做某件事，才會意識到自己有多懷念身處團隊、為球隊做出貢獻的感覺」。

去年賽季克蕭因為肩膀手術的復健，直到7月下旬才回歸，不料先發7場後又因左腳趾的傷痛離開名單，季後賽只能在場邊看著道奇隊封王，去年11月動刀修復左膝半月板撕裂、左腳大拇趾的蹠板破裂，如今他終於能夠重返先發。

「老實說，我覺得自己更感激這一切了。」37歲的克蕭說。「當然，如果我上場表現不好，這種感覺可能很快就會消失，因為表現還是最終的關鍵，但至少現在，站在回歸的這一刻，我真的非常興奮也很感激。」

道奇隊因為今年補強了史奈爾（Blake Snell）、佐佐木朗希，一度不急著讓克蕭歸隊，然而隨著史奈爾、佐佐木、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）都進入傷兵名單，道奇隊只剩下四名健康的先發投手，克蕭此時復出解了燃眉之急。

克蕭在小聯盟出賽5場，21局送出16次三振、僅有5次保送，防禦率2.57，他表示，當自己不再擔心身體狀況，而開始關注成績時，就已經邁過了復健的轉折點，「最後幾場復健賽，我更在意能不能解決打者，而不是腳的感覺如何。」

這次歸隊先發對克蕭來說有一點不同，熟悉的捕手巴恩斯（Austin Barnes）將不在場上，為了移出位置給新秀魯辛（Dalton Rushing），巴恩斯被放入指定讓渡名單，而克蕭生涯有86場出賽是由巴恩斯蹲捕。

克蕭雖然坦言看到長期隊友離開有些難過，但自己對於魯辛並無不敬，只是對這支球隊許多人來說，看到巴恩斯離開會有些失落。

而克蕭距離生涯3000K只剩下32次就能達陣，這是目前僅有19人達成的里程碑，克蕭對此還沒有特多想法，「我現在只想到周六的比賽，能回到場上已經是個很大的進展了。」

克蕭 道奇

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