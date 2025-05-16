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MLB／達比修又請客了！3A投復健賽 招待全隊吃牛排
教士隊38歲日籍投手達比修有右肘發炎，昨天啟動復健賽，教士3A球隊艾爾帕索吉娃娃（El Paso Chihuahuas）迎接大明星到，全隊大飽口福，吃到達比修有請的牛排。
達比修昨天在3A先發，面對運動家隊3A投4局共用51球，被敲2安打、失2分，送出4次三振，首局挨了一發兩分砲。
教士3A播報員哈格迪（Tim Hagerty）在X上透露，達比修在當天的先發結束後，為吉娃娃全隊及工作人員準備了牛排作為晚餐。
達比修請吃飯已非新聞，去年同樣在高階1A投復健賽時叫了buffet到球場，不僅請隊友，連對手一起請，2023年經典賽也曾因招待日本隊友吃飯花了百萬日圓躍上新聞版面。
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