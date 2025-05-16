MLB／前田健太遭老虎釋出可望續留美國 日媒報導已與小熊簽約
37歲日籍投手前田健太上周遭到底特律老虎隊釋出，下一步可望續留美國發展，日本媒體引述不具名消息來源指出，他將與小熊隊簽下小聯盟合約，若能升上大聯盟，將與今永昇太、鈴木誠也當隊友。
前田2016年從道奇隊展開旅美生涯，去年與老虎簽下2年2400萬美元合約，今年邁入大聯盟生涯第9季，本季在老虎出賽7場都是後援，合計8局被敲9安打、失8分（責失7分），防禦率7.88，5月初在老虎需要清理40人名單的狀況被指定讓渡，上周進一步被釋出。
外界關心前田健太下一步何去何從，今天日本媒體引述不具名的經紀人關係者消息指出，前田預計與小熊簽下小聯盟合約，爭取重返大聯盟的機會。
目前以自由記者身分供稿大聯盟官網的山田結軌也在個人X上報導此一消息，他表示，前田已與小熊簽下小聯盟合約，預計最快本周就會先發出賽。
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