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MLB／山本由伸讚金慧成是好隊友！開心大谷翔平敲全壘打
道奇隊日本強投山本由伸雖主投6局失3分，但道奇打線敲出4轟，以9：3打敗運動家隊，讓山本收下勝投。山本賽後稱讚韓籍隊友金慧成，並表示看見他打全壘打很開心。
山本由伸賽前援護率只有1.76，今天道奇打線終於相挺，大谷翔平首局首打席就開轟，連金慧成都在第5局夯出大聯盟生涯首轟。
賽後山本談到金慧成的表現，「從2月以來，我就看到他一直很努力，即使面臨困難，他每天都保持開朗，是一名很棒的隊友。我能看出他在小聯盟肯定下很多功夫，他是一名很有趣的球員，今天他打全壘打，讓我覺得就像自己打出來一樣開心。」
今天是大谷本季首次山本還在場上投球時開轟，山本表示，「我非常高興，大谷打出全壘打，球隊氣勢就會上來，我也希望自己能像大谷一樣有傑出表現。」
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