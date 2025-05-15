MLB／道奇升上農場頭號大物捕手 資深鐵捕巴恩斯遭DFA

道奇隊今天將農場評價最優秀的新秀捕手魯辛（Dalton Rushing）拉上大聯盟，今年24歲的他本季在3A共出賽31場，繳出.308/.424/.514 的打擊三圍，附帶5轟。雖然喜迎新秀登上大聯盟，但道奇也因此不得不將效力11年的老將捕手巴恩斯（Austin Barnes）給指定讓渡。

魯辛是繼佐佐木朗希後，道奇農場的頭號新秀，因為能守一壘還加練了外野，讓道奇的調度更有彈性，根據《洛杉磯郵報》記者哈里斯（Jack Harris）報導，魯辛應會定位為2號捕手，也會是代打人選之一，不過暫無讓他在外野奔馳的計劃。

Thank you Austin for all the contributions you made in Dodger blue and helping to bring two championships to Los Angeles. pic.twitter.com/QvSi9J4612 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2025年5月14日

魯辛預計將分攤史密斯（Will Smith）的接補工作，1週可能會先發2場。而道奇為了騰出球員名單空間，選擇將效力道奇11年，一同奪下2座世界大賽冠軍的老臣巴恩斯給DFA，球團也發文向巴恩斯表達感謝。今年巴恩斯13場出賽，打擊率為2成14。

哈里斯也透露，韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）與「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández），都已進入實戰投打練習，但2人預計都要下週才能回歸；至於2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）進入傳接球階段，教頭羅伯茲（Dave Roberts）表示已能進行投球訓練。