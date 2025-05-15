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MLB／在紅雀打出巔峰、轉戰洋基再回春 3屆全明星卡本特宣佈退役

聯合新聞網／ 綜合報導
卡本特生涯在紅雀發跡，2022至2023年分別待過洋基與教士，2024回到紅雀，並宣布退休。 美聯社
卡本特生涯在紅雀發跡，2022至2023年分別待過洋基與教士，2024回到紅雀，並宣布退休。 美聯社

曾入選3次全明星，在紅雀隊貢獻生涯高光，在洋基隊打出回春表現的「木匠」卡本特（Matt Carpenter）今日宣布退休，結束他自2012年登上大聯盟起的14個職業賽季。

卡本特是在2009年選秀中被紅雀以第13輪選中，自2012年起成為球隊主力，當年他在國聯新人王票選中名列第6。 隨後，他3度入選全明星賽，曾在2013年獲得銀棒獎，且當年他在安打、得分與二壘安打等數據上領先全聯盟，最終在MVP票選中排名第4。

雖然在2021年表現下滑而轉戰洋基，但卡本特在洋基繳出回春表現。 美聯社
雖然在2021年表現下滑而轉戰洋基，但卡本特在洋基繳出回春表現。 美聯社

卡本特的表現在2020與2021年開始下滑，紅雀在在2022年決定不續約。後續他改造了自己的揮棒動作，並加入洋基，在47場比賽中表現大回春，擊出15支全壘打與37分打點，OPS+是超高檔的216。他於2023年轉戰教士隊，並在2024年球季重返紅雀，結束其職棒生涯。

季後賽也是卡本特的精彩舞台，包括2014年國聯分區系列賽對戰道奇隊時的精彩表現，那個系列賽他4場比賽擊3支全壘打、貢獻7分打點，OPS高達1.537。

Matt Carpenter 紅雀

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