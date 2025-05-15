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MLB／日韓聯手！大谷翔平、金慧成開轟 山本由伸優質先發奪勝
日本投手山本由伸今天感受到隊友滿滿的愛，不僅大谷翔平首局首打席就開轟，道奇隊全場4轟、9：3擊敗運動家隊，讓先發6局失3分的山本由伸拿下本季第5勝。
同樣來自日本的大谷翔平過去在山本登板時火力支援有限，但今天1局下就敲出陽春砲，這發本季第13轟棒打運動家隊先發投手霍格倫德（Gunnar Hoglund），擊球初速108.2哩、飛行距離403呎。
2局下帕赫斯（Andy Pages）也敲出陽春砲，幫助道奇隊取得2：0領先；然而3局上山本由伸在2出局、一壘有人時，被索德史東（Tyler Soderstrom）轟出一發兩分砲，4局上更是因為安都哈（Miguel Andujar）的二壘安打丟掉1分，反以2：3落後。
道奇隊很快補上火力支援，5局下金慧成在0好1壞下鎖定92.2哩速球揮棒，將球掃到中右外野全壘打牆外，一發陽春砲追平比數，這是金慧成在大聯盟出賽11場來的第一發全壘打。
6局下2出局、一壘有人，羅哈斯（Miguel Rojas）上場代打金慧成，結果1支二壘安打超前比數，也幫助山本由伸取得勝投資格。
8局下則是一壘有人時羅哈斯成功執行犧牲觸擊，運動家隊選擇故意四壞保送大谷翔平，想面對今天前4打席沒安打的貝茲（Mookie Betts），結果貝茲敲出二壘安打，灌進2分打點，自己也在壘包上興奮振臂，後來孟西（Max Muncy）更補上一發三分砲，徹底拉開差距。
山本由伸在隊友火力支援下將勝投收入囊中，他今天以88球投完6局，被敲4支安打、丟掉3分，另有6次三振、2次四壞保送，防禦率上升到2.12。
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