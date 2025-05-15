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MiLB／李灝宇3A敲本季第3轟 林昱珉先發4.1局失1分

中央社／ 台北15日電
林昱珉。 美聯社
林昱珉。 美聯社

美職底特律老虎隊3A台灣好手李灝宇今天轟出本季第3發全壘打，全場有雙安演出，還選到1次保送；響尾蛇隊3A左投林昱珉則是先發投4.1局，挨轟1發全壘打，失1分無關勝敗。

老虎隊3A今天對上洋基隊3A的賽事，李灝宇先發打第3棒、守三壘，1局上擊出投手平飛球遭接殺，不過4局上李灝宇轟出左半邊陽春全壘打，擊球初速達105.8英里（約170.2公里）、飛行距離418呎，幫助球隊追到1比2。

李灝宇7局上再敲出一壘安打，因對方失誤上到二壘，對方投手又出現暴投讓他上到三壘，接下來投手投出2次保送，李灝宇被擠回本壘得分；8局上李灝宇選到保送上壘。

總計李灝宇此戰3打數敲出2支安打，本季第3發全壘打出爐，另選到1次保送，包辦1打點、2得分，本季目前出賽35場、打擊率2成39。不過最終老虎隊3A以4比5不敵洋基隊3A。

另一場3A賽事，響尾蛇隊左投林昱珉本季第3度先發登板，對上太空人隊3A，林昱珉在1局下首打席就被敲出陽春砲，不過之後回穩沒再失分，直到5局下投出保送、被敲一壘安打後於1出局時退場，後續投手成功守住沒有失分。

總計林昱珉用81球投4.1局，被敲出5支安打，投2次四壞球保送、4次三振，失掉1分，本季目前防禦率2.40。最終響尾蛇隊3A以7比8落敗，林昱珉無關勝敗。

李灝宇 林昱珉

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