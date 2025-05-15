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MLB／紅襪2外野手「空中接力」沒收超前轟 苦主：挺有意思
外野手一躍而起，在牆前沒收全壘打美技是棒球場上最經典的守備之一，但今天紅襪隊7局下不僅沒收全壘打，還是中外野手與右外野手靠著「空中接力」完成的高難度守備，連轉播球評都嘖嘖稱奇。
今天紅襪作客老虎隊主場，展開3連戰最後一場賽事，7局下老虎卡本特（Kerry Carpenter）一記右外野深遠飛球，眼看就要飛過大牆，但紅襪右外野手阿布雷尤（Wilyer Abreu）硬是把球攔進場內，隨後中外野手拉菲拉（Ceddanne Rafaela）再將球接牢，完成這個超級美技。
這個接殺讓主播與球評都震驚不已，直呼：「你這輩子有沒有見過這種事？」，連大聯盟官網都用了籃球術語「Alley-oop（空中接力）」來形容這個「9傳8」精彩守備，苦主卡本特受訪時也表示讚賞：「他們的守備真的挺有意思的。」
大聯盟官網也科普，上一次「9-8」接殺發生在2003年9月14日，印地安人隊（現守護者隊）培洛塔（Jhonny Peralta）擊出右外野飛球，球打在雙城隊右外野手萊恩（Michael Ryan）頭上，被一旁的中外野手莫爾（Dustan Mohr）接住，意外形成「9-8」守備。
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