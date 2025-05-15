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MLB／「愛山本」打線！金慧成大聯盟首轟就是追平砲
道奇隊今天化身「愛山本」打線，不僅大谷翔平在首局首打席開轟，韓籍野手金慧成也以生涯大聯盟首轟幫助追平運動家隊，讓前5局丟掉3分的山本由伸解除敗投身分。
日本球星大谷翔平今天1局下敲出陽春砲，這發本季第13轟棒打運動家隊先發投手霍格倫德（Gunnar Hoglund），擊球初速108.2哩、飛行距離403呎；2局下帕赫斯（Andy Pages）也敲出陽春砲，幫助道奇隊取得2：0領先。
然而3局上山本由伸在2出局、一壘有人時，被運動家超級新星索德史東（Tyler Soderstrom）轟出一發兩分砲，讓比數追平，4局上更是因為安都哈（Miguel Andujar）的二壘打丟掉1分，反以2：3落後。
道奇火力支援即時，5局下金慧成作為首名打者，在0好1壞下鎖定92.2哩速球揮棒，將球掃到中右外野全壘打牆外，一發陽春砲追平比數。
這是金慧成在大聯盟出賽11場來的第一發全壘打，回到本壘時他彎曲手肘與大谷翔平互相碰撞致意，到休息區更是迎接隊友猛撒葵花籽慶祝。
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