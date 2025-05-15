MLB／雙城複製去年劇本 火箭人之子開轟逆轉奪10連勝
雙城隊今天作客金鶯隊進行雙重賽，首戰逆轉金鶯寫下9連勝，第2戰雙城仍然展現強大火力，第8局靠著3分砲成功逆轉，終場以8：6贏球，寫下10連勝，有趣的是，5月雙城劇本幾乎與去年同期高度相似。
雙重賽第2戰雙城前3局就打下4分，但金鶯3局下半強勢反彈，靠著連續安打與穆林斯（Cedric Mullins）的滿貫砲，再加上耶斯塔德（Heston Kjerstad）陽春砲灌進6分，取得6：4領先，不過氣勢正旺的雙城在比賽後段展開反撲。
5局上半，雙城靠著卡斯楚（Willi Castro）陽春砲先追回1分，隨後在8局上，傳奇投手「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）之子柯迪（Kody Clemens）以一發3分砲逆轉比數，終場雙城便以8：6逆轉金鶯，延續連勝之旅。
值得注意的是，雙城去年的5月5日也寫下隊史次高的12連勝，而今年雙城也在5月同樣勢不可擋，目前已寫下10連勝。不過去年雙城與今年同樣因為開季不利，即便打出雙位數連勝，但同樣排名美中第4，雙城目前戰績為23勝20敗。
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