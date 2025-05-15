MLB／前塞揚強投克魯柏重返克里夫蘭 擔任投手特助指導球員

根據美聯社報導，前印地安人隊（現守護者隊）塞揚強投克魯柏（Corey Kluber）將回到克里夫蘭，擔任投球特別助理，將他過往所學與多年經驗傳承給他效力10年的母隊。

現年39歲的克魯柏是守護者（含前身印地安人）隊史唯一奪下2座塞揚獎的投手，他在2014與2017球季都囊括美聯塞揚獎與勝投王，2017年時還以2.25的防禦率奪下美聯防禦率王，他在克里夫蘭生涯寫下98勝58敗的戰績，防禦率3.16。

克魯柏於2007年被教士隊選中，2010年在一筆三方交易中被送到印地安人隊，並於2011年完成生涯初登板，直到2019年才被交易至遊騎兵隊，隨後又曾效力洋基、光芒與紅襪隊，並在2024年季前宣布退休。

守護者投手教練威利斯（Carl Willis）表示：「這對陣中的年輕投手意義非凡，克魯柏還沒有脫離球員身份太久，球員們也知道他的成就。」根據報導，克魯柏目前正在努力跟守護者投手群們熟識，他說：「我不希望自己對他們一無所知，這樣我也好給他們具體的建議。」