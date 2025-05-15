MLB／大谷翔平首局首打席敲本季第13轟 山本由伸笑臉相迎

道奇隊大谷翔平今年在山本由伸先發時，幫忙打回的分數支援有限，但今天作為第1棒、指定打擊，首局首打席就開轟，山本由伸在板凳區露出笑容迎接學長。

山本由伸今天面對運動家隊1局上投出三上三下，1局下就等到分數支援，大谷翔平棒打運動家隊先發投手霍格倫德（Gunnar Hoglund），在1好1壞下鎖定第3球，將91.2哩的滑球掃到右外野看台上，擊球初速108.2哩、飛行距離403呎。

這是大谷翔平本季第13轟，也是第3次首局首打席全壘打，更是本季第一次在山本由伸還在場上投球時開轟，山本由伸上一次在美國時間5月8日登板時，大谷翔平直到第9局才敲出陽春砲，而山本由伸當時以5局失5分吞敗。

大谷翔平上一次開轟是美國時間9日，相隔4場再次開轟，5月的第6轟，有機會打破去年5月締造的8轟，而在本季第43場出賽就敲出13轟，有機會挑戰單季50轟。