MLB／佐佐木朗希肩傷缺陣找不到病因 復出時間表未知

美國職棒道奇隊日本投手佐佐木朗希因為肩夾擠進入傷兵名單，今天接受訪問時坦言，目前還未掌握傷勢確切原因，而在球隊傷兵不少的情況下缺陣，也深感懊悔，「我也在這時候受傷離開，真的很抱歉。」

佐佐木朗希目前處於「暫停投球」階段，雖然已經進行核磁共振顯影（MRI）檢查，但無法確切評估肩部狀況，也無法針對根源進行治療，因此還無法制定復出時間表。

佐佐木朗希透露，自己在前兩場比賽就感到疼痛，但因影響不大還能繼續投球，不料出賽表現不如預期，球速也受到限制，考量到實際表現，主動向球隊提出暫停出賽，「那樣的表現可能反而成為負擔。」

至於肩膀疼痛，佐佐木朗希表示，這在去年5、6月還在日本職棒時的狀況類似，不過當時更為嚴重，與美國的新環境關係不大，「不論是在日本或美國，只要身體有潛在問題，不管出賽間隔是5天、6天還是10天，都可能會出現問題。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）指出，目前還沒有打算進行醫療干預，而是先停機一段時間進行評估；佐佐木朗希也表示現在還沒有進行手術的計畫，「「手術是針對確實有問題的部位，但目前不是這樣的情況。」

佐佐木朗希透露，目前的疼痛僅在某些特定動作時會出現，他將把握這段時間調整身體與投球姿勢，盼以最佳狀態回到投手丘。