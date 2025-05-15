MLB／曾飆近170公里超級火球！天使最速男肩膀動刀本季報銷
根據美聯社報導，1個月前被放進天使隊傷兵名單的火球男喬伊斯（Ben Joyce）將進行右肩手術，本季確定報銷。今年他曾在春訓飆出103.6英里（約166.7公里）火球，是近期大聯盟火球男代表之一。
24歲的喬伊斯4月9日就因肩膀發炎掛傷號，他上賽季末也曾因相同毛病缺陣，當時他對道奇隊韓美混血打者艾德曼（Tommy Edman）飆出105.5英里（約169.8公里）超級火球，一周後進入傷兵名單。
上賽季喬伊斯速球均速來到102.4英里，並且為天使出賽31場，防禦率2.08，看似準備要展露頭角，無奈繼2023年後，本季又再度出現重大傷病，甚至造成整季報銷。
喬伊斯本季均速仍然是夠水準的101英里，但只出賽5場，防禦率高達6.23。
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