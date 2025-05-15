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MLB／把裁判驅逐出場！響尾蛇教頭想得美 事後坦承錯誤

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
響尾蛇隊總教練羅夫洛(右)。 路透
響尾蛇隊總教練羅夫洛(右)。 路透

把裁判驅逐出場可能是教頭們藏在心中的夢想，美國職棒響尾蛇隊總教練羅夫洛（Torey Lovullo）今天做出這個動作，但當然實際上無法成立，只有他自己被驅逐出場。

響尾蛇隊今天以8：7擊敗巨人隊，然而在8局下2出局時發生爭議，拉莫斯（Heliot Ramos）敲出安打後，科斯（Christian Koss）繞過二壘時撞到響尾蛇隊二壘手勞拉爾（Jordan Lawlar）倒地，勞拉爾補上觸殺動作。

一開始裁判判定出局，但隨後開會討論，認為勞拉爾妨礙跑壘，科斯可以留在二壘，比賽將繼續進行，但此時羅夫洛上場了解狀況，越聊情緒越激動，結果被判驅逐出場，羅夫洛生氣的舉手一一指向四名裁判，隨後比出「你出局了」的手勢。

生涯第22次被驅逐出場的羅夫洛坦言，自己當下一頭霧水，不理解判決的理由，甚至覺得裁判在互相掩護，不過事後回顧，他坦承自己錯了，「他們判得正確，他們真的很棒。裁判很專業，我承認我錯了。」

響尾蛇

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