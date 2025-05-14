MLB／賽前還對天使終結者苦手 塔提斯大號再見轟隊友都說狂

教士隊今日在主場迎戰天使隊，9局下半靠著塔提斯（Fernando Tatis Jr.）生涯首發再見全壘打，而且是面對他一直都打不順手的簡森（Kenley Jansen），終場教士以6：4擊退天使。塔提斯受訪時稱：「這絕對是最棒的時刻，我一直等待著這個時機。」

當時比賽4：4平手，首名打者迪亞茲（Elias Díaz）選到保送後，小塔提斯面對天使終結者簡森的內角卡特球，一棒轟出擊球初速109.2英里、飛行距離430英尺的大號全壘打，全場沸騰，就連隊友馬恰多（Manny Machado）都說：「這支全壘打太狂了。」

FERNANDO TATIS JR. WALKS IT OFF! pic.twitter.com/cjQHQcHPJ2 — MLB (@MLB) 2025年5月14日

根據大聯盟官網報導，塔提斯生涯對戰簡森從未敲出安打，但這次對決，塔提斯直接轟出職業生涯最具代表性的一擊。這支全壘打不僅終結比賽，也讓他揮別近期打擊低潮，目前他已敲出11轟，打擊率達.316，OPS高達.963，再次展現MVP級身手。

本場勝利讓教士戰績來到26勝15敗，穩居國聯西區第2，僅落後道奇半場勝差；反觀天使則以17勝24敗持續墊底。塔提斯本季表現火燙，不僅守備表現穩定，更在關鍵時刻挺身而出，證明自己是教士不可或缺的核心戰力。