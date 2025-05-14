MLB／水手再見安破弗里德福星體質 洋基教頭還遭驅逐出場
洋基隊今日作客水手隊主場，推派賽前仍為「福星」的弗里德（Max Fried）先發出戰水手華裔投手布萊恩．胡（Bryan Woo）。弗里德繳出5局失1分好投，沒想到胡技高一籌，主投6.1局無失分，雖然2人最終都無關勝敗，但水手靠著延長賽的再見安打以2：1帶走勝利。
在今天賽前，弗里德為洋基先發的所有比賽，洋基通通贏球，堪稱條紋軍的福星。今天的唯一失分發生在四局下，水手靠著羅德里奎茲（Julio Rodríguez）在4局下半首打席擊出安打，隨後羅利（Cal Raleigh）的二壘安打先馳得點。
不過弗里德並未因此吞敗，因為水手終結者穆諾茲（Andres Munoz）在九局上關門，卻因為一壘手摩爾（Dylan Moore）的暴傳，讓洋基追平比數，雙方也進入延長賽，這個半局還發生洋基教頭布恩（Aaron Boone）認為子弟兵被太低的球三振，向主審抗議而遭到驅逐的插曲。
而雙方一路纏鬥到11局下半，水手才靠著克勞佛（J.P. Crawford）從希爾（Tim Hill）手中打出再見安打以2：1獲勝，打破了弗里德的「福星」體質，在此前弗里德的7場先發洋基都贏球，弗里德本人也豪奪6勝。
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