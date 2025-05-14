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MLB／千賀滉大再繳好投穩居防禦率王 還用英文向教頭爭取續投

聯合新聞網／ 綜合報導
千賀滉大再度繳出好投，目前與山本由伸一同位居國聯防禦率綁1、2名。 美聯社
千賀滉大再度繳出好投，目前與山本由伸一同位居國聯防禦率綁1、2名。 美聯社

大都會隊日籍投手千賀滉大今日在主場先發出戰海盜隊，繳出5.2局，7K，僅失1分的好表現，雖然最終無關勝敗，但大都會終場以2：1獲勝，目前位居國聯東區龍頭，賽後教頭門多薩（Carlos Mendoza）也誇獎千賀的好投是奪勝關鍵。

千賀此戰用球數來到本季新高的102球，從第2局到第5局幾乎每局都讓對手跑者上到三壘，不過他仍靠著招牌的指叉球製造揮空來化解危機。且若非6局下發生離奇的「打穿手套」一幕而導致跑者攻佔、二三壘，使得千賀被換下場，這場比賽很可能是6局無失分的超優質好投。

門多薩賽後盛讚千賀的表現：「今天的指叉球真的太出色了，令人難以置信。他的速球也很有威力，飆到97、98英里。當他能靠速球搶到好球時，打者更難對指叉球做出判斷。他雖然遭遇一些危機，但每次都能脫困，真的非常出色。」，千賀目前防禦率為1.22，居於國聯榜首。

當被問到從第6局上投手丘的經驗中學到什麼時，門多薩笑說：「要是我也會說日語就好了。我觀察他的肢體語言和表情，很快就知道他還想繼續投。還沒等我開口，他就用流暢的英文表示他還行，那表示他身體沒問題，還想繼續競爭。那就是我想確認的。」

千賀滉大 大都會

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