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MLB／台美混血球星卡洛爾第14轟出爐 追上賈吉、史瓦柏並列全壘打王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
卡洛爾(右)。 美聯社
卡洛爾(右)。 美聯社

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）近況火熱，昨天對巨人隊之戰轟出雙響砲，幫助響尾蛇2：1獲勝，今天再度對決巨人又在7局上轟出陽春砲，本季第14轟出爐，追平洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber），並列大聯盟全壘打王，但響尾蛇終場以6：10落敗，兩隊在3連戰前兩戰各獲1勝。

響尾蛇打首局攻下3分，不過先發投手法特（Brandon Pfaadt）2局下失4分，菜鳥投手莫里歐（Juan Morillo）5局下再失3分，打完前6局3：7落後；卡洛爾7局上面對巨人中繼投手哈里森（Kyle Harrison），轟出中左外野方向399英尺陽春砲，近兩戰第3轟拉近比數差距，但響尾蛇8局下再失3分，無法挽回戰局。

賈吉今天對水手隊之戰4打數1安打、被保送1次，吞下2次三振，未有全壘打和打點，本季打擊率4成10、打點40分，繼續保持大聯盟三冠王，安打66支、上壘率4成97、長打率7成70也排名第1，洋基打到延長11局1：2不敵水手隊。

費城人、紅雀隊之戰因雨延賽，史瓦柏全壘打數停在14支，和卡洛爾在國聯並列領先，兩隊明天進行雙重賽。

卡洛爾 響尾蛇

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