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MiLB／李灝宇演雙安、盜壘成功 莊陳仲敖先發奪第2勝

中央社／ 台北14日電
李灝宇。 路透
李灝宇。 路透

美職底特律老虎隊3A台灣好手李灝宇今天演出雙安表現，選到1次保送還跑出盜壘成功，幫助球隊奪勝；運動家隊2A投手莊陳仲敖先發搭檔林家正，投5局失5分，奪下本季第2勝。

老虎隊3A今天對上洋基隊3A的賽事，李灝宇先發打第3棒、守三壘，1局上就敲出右半邊一壘安打，3局上擊出二壘滾地球出局；5局上敲出左半邊一壘安打後，靠著隊友開轟跑回分數；8局上選到保送上壘後，成功盜上二壘，並靠著隊友安打回本壘。

總計李灝宇此戰3打數敲出2支安打，選到1次保送，跑回2分，還跑出本季第5次盜壘成功，本季目前出賽34場，打擊率2成30。最終老虎隊3A以7比0擊退洋基隊3A。

運動家隊2A的莊陳仲敖今天與林家正投捕搭檔，登板先發對上教士隊2A，用92球投5局，被敲出8支安打，包含1發全壘打，出現3次四壞球保送，失掉5分。不過運動家隊2A火力大爆發，最終以14比6獲勝，莊陳仲敖奪下本季第2勝，目前防禦率5.05。

林家正則是在4局下敲出1打點二壘安打，總計此戰5打數敲出1支安打，本季目前打擊率1成19。

李灝宇 林家正 老虎 莊陳仲敖 運動家

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