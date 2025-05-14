MLB／大谷翔平+2MVP都熄火 道奇遭運動家痛宰又派野手投球

道奇隊3位MVP今天同場熄火，大谷翔平3打數無安打，貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）也都繳白卷，對運動家隊系列賽首戰以1：11大敗，再次派野手上丘投球。

大谷作為第1棒、指定打擊，首局選到四壞保送上壘，接下來3打席是右外野平飛球、二壘滾地球、三壘界外飛球出局，打擊率下滑到3成02。

不僅大谷，貝茲今天也是3打數無安打，8局下被金慧成代打換下場；弗里曼3打數無安打包含一次雙殺打，另有一次保送，3位MVP合計9打數無安打。

道奇雖然敲出8支安打，但太過集中，3棒史密斯（Will Smith）、7棒康佛托（Michael Conforto）都是3安猛打，僅在3局下靠著貝茲敲出的滾地球推進得分。

道奇打完8局已經1：9落後，9局上乾脆讓羅哈斯（Miguel Rojas）本季第二次登板，雖然被安都哈（Miguel Andujar）、布雷戴（JJ Bleday）敲出全壘打，但都是陽春砲，總計1局失2分。

運動家前面還有3轟，威爾森（Jacob Wilson）3局上轟出兩分砲，4局上又是一發兩分砲，單場雙響砲；8局上克爾茲（Nick Kurtz）也貢獻陽春砲。

運動家先發投手斯普林斯（Jeffrey Springs）7局失1分的演出，拿下勝投；道奇先發投手納克（Landon Knack）雖然4.2局投出8次三振，但被敲7支安打包含2轟，丟掉5分承擔敗投。