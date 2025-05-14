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MLB／2周前才傷癒復出！遊騎兵明星游擊手席格又躺了

聯合新聞網／ 綜合報導
席格2周前才從傷兵名單中復出，怎料今天又傳出受傷消息。 美聯社
席格2周前才從傷兵名單中復出，怎料今天又傳出受傷消息。 美聯社

遊騎兵隊明星游擊手席格（Corey Seager）因右腿不適，過去5場比賽缺席4場，球隊今天宣布將再度把席格放入10天傷兵名單，這是他本季第2次進入傷兵名單，2周前他才剛脫離傷兵名單回到陣中。

席格傷癒復出後只打5場比賽，雖然他在美國時間上周六對戰老虎隊繳出單場雙響炮，但今天又進入傷兵名單。遊騎兵當家終結者傑克森（Luke Jackson），昨天對洛磯隊被時速111哩強襲球打中右手，目前仍有腫脹，但不用進入傷兵名單。

席格目前正處於10年3.25億美元合約的第4年，本季共出賽26場，打擊率3成，擊出6支全壘打並貢獻12分打點。這位5屆全明星球員去年球季尾聲因進行8個月內的第2次疝氣手術，提前結束賽季，但上季仍留下30轟的不俗成績。

31歲的席格曾5度入選明星賽，2度奪下世界大賽MVP，2021年季後與遊騎兵簽下10年3.25億美元的長約，雖然前3年都能繳出30轟以上的成績，但他除了這次的腿部傷勢，還曾經有過疝氣的毛病，上賽季才選擇動刀改善，保持健康成為遊騎兵與席格的首要目標。

Corey Seager 遊騎兵

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