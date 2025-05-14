MLB／老虎守護神動刀本季報銷 教頭：他會想忘掉這個賽季
上賽季勇奪28次救援成功的老虎隊守護神佛里（Jason Foley）開幕戰前遭下放3A，他本季春訓出賽8場，共投7.1局，防禦率6.14，原以為是狀況不佳，但後續證明是肩部受傷，今天老虎球團宣布他將接受肩膀手術，賽季報銷。
對於佛里賽季報銷的消息，老虎教頭辛區（AJ Hinch）受訪表示：「他大概會想忘掉這個賽季，因為他在此前非常渴望回到球場。我喜歡他作為大家的競爭對手，也相信他能好好復健，早日康復。」
佛里上賽季繳出28次救援成功，是老虎陣中最多，也是美聯排名第4。
上賽季佛里出賽69場比賽，取得3勝6敗，防禦率3.15的戰績，與維斯特（Will Vest）並列隊上最多出賽數的投手，目前佛里生涯4個賽季，累計出賽210場，取得7勝9敗，防禦率3.16。
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