MLB／克蕭歸隊日出爐！道奇教頭：這是強心針

在先發投手一連串傷兵消息中，道奇隊終於看到一絲曙光，克蕭（Clayton Kershaw）將在美國時間17日歸隊，在道奇主場對戰天使隊時迎來本季初登板，總教練羅伯茲（Dave Roberts）大讚：「這太棒了，對球隊是一劑強心針。」

37歲的克蕭自去年11月接受左膝半月板撕裂修復、左腳大拇趾跖骨板破裂修復兩項手術後，一直被列入60天傷兵名單，11日克蕭完成第5場復健賽，在道奇隊3A登板投了4局，被打2支安打、失2分，另有2次保送與2次三振，總共用了57球。

羅伯茲今天宣布克蕭將歸隊的好消息，「克蕭非常努力地讓自己恢復健康，他對自己的要求很高，他不是只想回來登錄名單，他想回來幫助我們贏球，並且要有好的表現，我知道他很期待能做出貢獻。」

克蕭今天出現在道奇球場，賽前還與七位「圓夢計畫」的小朋友見面、簽名並互動，這將是他生涯第18個賽季，追平隊史最長壽紀錄。

克蕭的回歸正逢其時。史奈爾（Blake Snell，左肩發炎）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow，右肩發炎）目前都列在15天傷兵名單中，復出時間未定；而佐佐木朗希也在上一場對響尾蛇的比賽後「手臂有些痠痛」。

截至目前，道奇先發投手本季總共僅投了187.2局，是全聯盟最少，羅伯茲說。「克蕭的回歸，讓我們整個投手陣容更有穩定性，也帶來更多保障。」

克蕭在小聯盟的5場復健賽中繳出2.57的防禦率，一共投了21局，被打12支安打、失6分，送出5次保送與16次三振，羅伯茲對克蕭上一次登板有印象，「控球還不是他自己理想的水準，但整體投得很有效率，能讓打者揮空。」